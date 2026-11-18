Свой последний на данный момент бой Мераб Двалишвили провел в октябре. Следующий поединок грузино-американского спортсмена должен пройти в конце зимы.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассчитывает провести следующий поединок в промоушене в феврале 2027 года. Об этом он рассказал во время общения с фанатами в Катаре.

"Я буду готов драться в феврале, но давайте посмотрим, когда парни из UFC захотят меня увидеть в октагоне. И надеюсь, что они решат дать мне бой в феврале или хотя бы в марте"

– Мераб Двалишвили

Ранее на этой неделе грузино-американский боец сообщил, что хочет провести следующий поединок как можно скорее. По его словам, он намерен сразиться с Сонг Ядонгом.

Напомним, дебют Двалишвили в MMA состоялся в январе 2014 года. Свой последний на данный момент бой Мераб провел в октябре нынешнего года против Петра Яна. Поединок завершился победой российского бойца.