Против Исламской Республики был расширен санкционный список Соединенных Штатов. Под рестрикции попали четыре физических лица.
Вашингтон ввел новые санкции против Ирана, сообщает американский Минфин.
Согласно уведомлению, расположенному на сайте Управления по контролю за иностранными активами, в санкционном списке оказались четыре гражданина Исламской Республики.
По версии американского Минфина, эти лица "выступали посредниками в процессе поставок иранской нефти в другие страны".
Введение подобных рестрикций означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами, уточнили в ведомстве.