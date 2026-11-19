Авиакомпания Emirates рассматривает перспективы запуска регулярного авиасообщения с Узбекистаном.

Авиакомпания Emirates оценивает перспективы запуска прямых регулярных перелетов в Узбекистан. Одна из крупнейших мировых авиакомпаний сейчас оценивает возможный спрос и коммерческий потенциал инициативы, передают СМИ.

Авиационные власти центральноазиатской республики обсудили этот вопрос с представителями авиакомпании из ОАЭ. Стороны обсудили технические аспекты, связанные с транспортной инфраструктурой страны, а также туристический и транзитный потенциал Узбекистана.

Также были затронуты вопросы поддержки авиакомпаний при запуске новых маршрутов.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества. Emirates изучат потенциал Узбекистана в контексте возможного запуска рейсов.