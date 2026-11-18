Соглашение о безвизовых поездках подписали Узбекистан и Оман. Оно позволит совершать поездки, длительностью до 30 дней.

Узбекистан и Оман договорились о взаимной отмене виз, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Соглашение было подписано 17 ноября правительствами Узбекистана и Султаната Оман в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Оман.

Безвизовый режим позволит гражданам Узбекистана и Омана взаимно совершать поездки сроком до 30 дней. Продолжительность пребывания без визы не должна превышать 180 дней в течение календарного года. Для пребывания сверх установленного срока потребуется виза.

Безвиз будет распространяться на граждан, имеющих биометрические заграничные паспорта, действительные не менее шести месяцев на момент поездки.

Без визы поездки по новому соглашению будут доступны только определенным категориям путешественников – оформление визы по-прежнему будет необходимо тем, кто едет с целью постоянного проживания, обучения или трудоустройства, требующего специального разрешения.

Данное соглашение сделает более легкими взаимные поездки граждан Узбекистана и Омана, позволить нарастить туризм, деловые, культурные и гуманитарные связи, отметили в МИД Узбекистана.

Соглашение о безвизе пока не вступило в силу.