В Ханкенди сегодня состоится первый матч на стадионе, прошедшем капитальную реконструкцию. На поле встретятся "Ханкенди" и "Карван-Евлах".

Ханкендинский городской стадион 19 ноября примет первый официальный матч после реконструкции.

В рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана сыграют "Ханкенди" и клуб "Карван-Евлах". Главный арбитр игры – Кямранбей Рагимов.

Сейчас "Карван-Евлах" находится в турнирной таблице на четвертом месте (13 очков), а команда "Ханкенди" – седьмое место (6 очков).

Ранее стадион в Ханкенди прошел капитальную реконструкцию, официальное открытие стадиона состоялось 7 ноября при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.