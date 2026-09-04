Водовод в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана стоимостью свыше 70 млн рублей планируют ввести в строй в декабре 2026 года.

В Дагестане новый водовод в селе Сулевкент Хасавюртовского района введут в строй в декабре 2026 года. Об этом РБК Кавказ сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

По проекту проложена новая трасса водовода протяженностью более 8 км, проведено бурение двух артезианских скважин и установлена станция обеззараживания воды.

"Общая стоимость проекта составила 70 млн рублей, в настоящее время все строительно-монтажные работы завершены, ведутся пусконаладочные мероприятия"

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Работы выполняла подрядная компания ООО "Газ-Технострой" в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", при этом сроки ввода объекта были перенесены с конца 2025 года.

Отмечается, что в рамках этого же проекта близится к завершению реконструкция насосной станции и водопроводов для жителей Каспийска, а на три проекта направлено около 1 млрд рублей, из них 640 млн рублей — из федерального бюджета.