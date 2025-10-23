Очередная группа из 35 семей бывших вынужденных переселенцев общей численностью более 150 человек сегодня возвращается в села Джебраильского и Зангиланского районов Азербайджана.

Сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района Азербайджана.

​На данном этапе в село Солтанлы возвращаются 16 семей, или 80 человек, в село Джахангирбейли - 19 семей, или 75 человек.

​Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за государственную поддержку, а также поблагодарили армию Азербайджана и почтили память погибших военнослужащих.

​Напомним, возвращение бывших вынужденных переселенцев проходит по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках программы "Великое возвращение".