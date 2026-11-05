Хакан Фидан рассказал о запланированной в ноябре встрече представителей стран Мекканского соглашения.
Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что представители стран Мекканского соглашения проведут встречу в ноябре. Стороны обсудят вопросы институционализации и ситуации в регионе.
"В ноябре, предположительно в Германии, планируется новая встреча представителей Турции, Саудовской Аравии и Пакистана"
– Хакан Фидан
По словам Фидана, также запланированы переговоры группы R4 (участники Мекканского соглашения и Египет) с еврочетверкой (Великобритания, ФРГ, Франция и Италия). На встрече планируется обсуждение усилий по региональной нормализации.
Напомним, что 14 ноября Мекканский пакт официально вступил в действие.