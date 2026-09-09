У стран АСЕАН есть интерес к взаимодействию с БРИКС. Два этих объединения имеют общие цели, отметил генсек АСЕАН.

Государства АСЕАН заинтересованы во взаимодействии с БРИКС, об этом рассказал генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн.

Прежде всего он отметил, что АСЕАН и БРИКС имеют общие цели, в том числе в сфере международной торговли.

Хорн выразил уверенность, что у стран АСЕАН есть интерес к тому, чтобы, следуя примеру Индонезии, присоединиться к БРИКС. При этом, подчеркнул он, каждая страна ассоциации имеет право самостоятельно решать, как выстраивать взаимодействие с БРИКС.

"АСЕАН последовательно выступает за открытую многостороннюю торговую систему, основанную на правилах. Думаю, в БРИКС с этим согласятся"

– Као Ким Хорн

Генсек заметил, что ряд стран-участниц БРИКС уже сотрудничает с АСЕАН. Так, РФ – партнер АСЕАН по диалогу, Китай и Индия – всеобъемлющие стратегические партнеры ассоциации, Бразилия и ЮАР - секторальные партнеры по диалогу, пишет РИА Новости.