Аракчи призвал страны ОЭС перейти от слов к делу

Глава иранского внешнеполитического ведомства выступил на юбилейном, 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, призвав коллег перейти к практическим действиям.

Организации экономического сотрудничества (ОЭС) нужно укреплять взаимную интеграцию и взаимодействие, для чего их нужно трансформировать в конкретные практические действия для обеспечения коллективных интересов между государствами-членами, заявил в своем выступлении на 30-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОИС в Исламабаде министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

"В рамках Организации у нас есть общие цели, и мы должны превратить наши обязательства в практические шаги и обеспечить конвергенцию в интересах общего блага"

- Аббас Аракчи

Также иранский дипломат назвал три ключевых направления для достижения стратегических целей и перспектив организации: это составляющие укрепление коммуникационные связи, расширение региональной торговли и развитие энергетического сотрудничества, отметил Аббас Аракчи, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Напомним, ранее мы писали: генеральный секретарь ОИС Исмаил уль Шейх Ахмед в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку назвал модель, по которой живет общество в Азербайджане, прекрасным примером религиозной терпимости и взаимоуважения, поскольку прочный мир возможен только при неукоснительном соблюдении этих требований.

Также Генеральный секретарь ОИС отметил первостепенное значение мирного сосуществования религий, для чего, по его словам, нужно мобилизовать все имеющиеся усилия.