США стремятся привлечь ЕС к переговорам по Украине – Кушнер

Будут созданы новые механизмы безопасности на основе НАТО, в связи с чем необходимо участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине, сообщил Кушнер.

Американский переговорщик, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что участие Европы в переговорах по Украине необходимо в связи с созданием новых механизмов безопасности на основе Североатлантического альянса.

"НАТО останется основной европейской безопасности, будучи укрепленной более эффективными механизмами поддержания контактов между военными, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации при наличии практических способов разрешения споров до того, как они перерастут в кризисы"

– Джаред Кушнер

Он пояснил, что именно поэтому американская сторона активно работает над включением европейцев в консультации по украинскому урегулированию.

При этом, подчеркнул Кушнер, все договоренности должны получить одобрение сторон конфликта. Сейчас стороны понимают, что для урегулирования потребуются практические компромиссы.

"Любые договоренности должны быть одобрены сторонами, и президент (США Дональд) Трамп поддержит лишь те договоренности, которые позволят укрепить безопасность Украины и Европы и снизят риски новых конфликтов"

– Джаред Кушнер