США стремятся привлечь ЕС к переговорам по Украине – Кушнер

Американский переговорщик, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что участие Европы в переговорах по Украине необходимо в связи с созданием новых механизмов безопасности на основе Североатлантического альянса.
"НАТО останется основной европейской безопасности, будучи укрепленной более эффективными механизмами поддержания контактов между военными, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации при наличии практических способов разрешения споров до того, как они перерастут в кризисы"
– Джаред Кушнер
Он пояснил, что именно поэтому американская сторона активно работает над включением европейцев в консультации по украинскому урегулированию.
При этом, подчеркнул Кушнер, все договоренности должны получить одобрение сторон конфликта. Сейчас стороны понимают, что для урегулирования потребуются практические компромиссы.
"Любые договоренности должны быть одобрены сторонами, и президент (США Дональд) Трамп поддержит лишь те договоренности, которые позволят укрепить безопасность Украины и Европы и снизят риски новых конфликтов"
– Джаред Кушнер