Москва и Ереван будут сотрудничать в сфере культуры

Главы культурных ведомств России и Армении Ольга Любимова и Жанна Андреасян заключили программу сотрудничества сроком на три года.

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанной Андреасян, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Отмечается, что по итогам встречи главы ведомств подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2027-2029 годы.

"Уверена, сегодняшнее подписание позволит закрепить все направления конкретными проектами – от обменных Дней культуры и театральных гастролей до библиотечных, музейных, образовательных и кинематографических инициатив"

— Ольга Любимова

Также глава российского культурного ведомства отметила высокий потенциал молодежи из Армении, и напомнила, что в творческих вузах России обучается 28 граждан этой страны.

Она пригласила представителей армянской молодежи принять участие в XVIII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, который пройдет в 2027 году, отметили в Минкультуры.

Также в министерстве напомнили о том, что Государственная Третьяковская галерея готовит выставку Арутюна Галенца, где будут представлены произведения из Национальной галереи Армении, Музея современного искусства и частных коллекций.

Кроме того, к 150-летию К. С. Петрова-Водкина галерея планирует первую в этом веке полномасштабную выставку автора, в этом активно будут участвовать армянские коллеги, рассказала Любимова.