Вестник Кавказа

В Кыргызстане завершился срок выдвижения кандидатов в президенты

В Кыргызстане завершился срок выдвижения кандидатов в президенты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Кыргызстана заявил об окончании срока выдвижения кандидатов на пост президента республики.

Центризбирком Кыргызстана заявил об окончании срока выдвижения кандидатов на пост главы государства. Официально в качестве кандидатов заявлены 11 человек. 

"Сегодня, 13 ноября (12 ноября в 21:00 мск - прим. ТАСС), завершился установленный срок выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. По предварительным итогам, на участие в президентских выборах претендуют 11 человек"

– ЦИК Кыргызстана 

При этом сбор подписей в поддержку кандидатов будет продолжаться до 7 декабря. От каждого кандидата требуется собрать не менее 30 тыс голосов граждан страны. Процесс регистрации участников выборов будет продолжаться до 23 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.