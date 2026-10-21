В Кыргызстане завершился срок выдвижения кандидатов в президенты

ЦИК Кыргызстана заявил об окончании срока выдвижения кандидатов на пост президента республики.
Центризбирком Кыргызстана заявил об окончании срока выдвижения кандидатов на пост главы государства. Официально в качестве кандидатов заявлены 11 человек.
"Сегодня, 13 ноября (12 ноября в 21:00 мск - прим. ТАСС), завершился установленный срок выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. По предварительным итогам, на участие в президентских выборах претендуют 11 человек"
– ЦИК Кыргызстана
При этом сбор подписей в поддержку кандидатов будет продолжаться до 7 декабря. От каждого кандидата требуется собрать не менее 30 тыс голосов граждан страны. Процесс регистрации участников выборов будет продолжаться до 23 декабря.