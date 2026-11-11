В Северной Осетии впервые за полвека обновят мост в КБР

Ведущий в КБР мост отремонтируют в Северной Осетии. Работы будут выполнены впервые за 50 лет.

В Северной Осетии впервые за полвека проведут работы по обновлению моста в составе автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2. Реализация проекта позволит обеспечить надежную связь с трассой Р-217 "Кавказ", которая ведет в Кабардино-Балкарию.

Ремонтные работы планируется завершить в декабре этого года.

"Сооружение давно нуждалось в обновлении, так как срок его службы составил более 50 лет, и перестало соответствовать современным требованиям по несущей и пропускной способности"

– комитет дорожного хозяйства Северной Осетии

В рамках проекта планируется создать две полосы движения шириной по 3,5 м. Кроме того, на мосту появится искусственное освещение.