Вестник Кавказа

В Северной Осетии впервые за полвека обновят мост в КБР

В Северной Осетии впервые за полвека обновят мост в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ведущий в КБР мост отремонтируют в Северной Осетии. Работы будут выполнены впервые за 50 лет.

В Северной Осетии впервые за полвека проведут работы по обновлению моста в составе автодороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2. Реализация проекта позволит обеспечить надежную связь с трассой Р-217 "Кавказ", которая ведет в Кабардино-Балкарию. 

Ремонтные работы планируется завершить в декабре этого года. 

"Сооружение давно нуждалось в обновлении, так как срок его службы составил более 50 лет, и перестало соответствовать современным требованиям по несущей и пропускной способности"

– комитет дорожного хозяйства Северной Осетии 

В рамках проекта планируется создать две полосы движения шириной по 3,5 м. Кроме того, на мосту появится искусственное освещение.

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