Вестник Кавказа

Казахстан наращивает транзит российской нефти

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Казахстан отправил по нефтепроводу КТК за 10 месяцев текущего года 3,878 миллионов тонн нефти, при этом транзит российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстана вырос более чем в 20 раз.

Казахстан наращивает объем перевалки нефти посредством системы АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" (КТК): за 10 месяцев текущего 2026 года он составил 3,878 млн т, превысив прошлогодние показатели за этот период на 897 тыс т, сообщили в АО "КазТрансОйл".

"При этом транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан составил 81 тыс т, что более чем в 20 раз, или на 77 тыс т больше показателя аналогичного периода прошлого года"

- сообщение

Также вырос нефтяной транзит в направлении Киргизии: он составил 60 тыс т "черного золота", - отмечается в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

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