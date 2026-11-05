Абхазия на Новый год стала популярнее в 4,6 раза

Бронировать новогодний отдых россияне в этом году стали раньше, больше всего спрос вырос на отели в Абхазии – в 4,6 раза и перелеты в Азербайджан – в 2 раза.

Абхазия стала лидером по росту бронирования отелей в новогодний период с 31 декабря по 10 января 2027 года, поделились в Ozon Travel.

"Спрос на ранние бронирования отелей за границей в период с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года вырос более чем в 2 раза, а авиабилеты на этот период покупают в 1,8 раз чаще, чем годом ранее"

– Ozon Travel

Самый значительный рост ранних бронирований отелей на Новый год-2027 показали Абхазия и Беларусь – в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на новогодний Египет вырос в 3,2 раза, на Армению – менее чем в два раза. Также более востребованы стали Япония и Китай.

Вырос спрос и на авиабилеты на новогодний сезон, значительнее всего – на перелеты в Азербайджана – в 2 раза, в Узбекистан - в 1,7 раза, в Грузию - в 1,4 раза.

Наиболее востребованные сейчас внутренние направления на Новый год – Суздаль (рост в 7 раз), Кисловодск (рост в 4,3 раза), Красная Поляна (в 4,2 раза), пишет ТАСС.