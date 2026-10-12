Новогодний турпоток в Сочи составит полмиллиона туристов

Туристический поток на предстоящие новогодние праздники достигнет показателя в полумиллиона человек, а особой популярностью у путешественников будут пользоваться горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна".

Туристические компании составили предварительный прогноз турпотока в Сочи в дни новогодних праздников, отметив: он достигнет около полумиллиона человек, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"На Новый год снижения не ожидаем, турпоток в Сочи сохранится на уровне прошлого года, когда город-курорт посетили порядка полумиллиона туристов"

- Алексей Волков

Востребованными у туристов предстоящей зимой благодаря развитой гостиничной инфраструктуре будут также Анапа и Геленджик: отсутствие пляжного отдыха им с лихвой компенсируют санаторно-курортный сервис с бассейнами, термальными и спа-зонами, передает ТАСС.

По прогнозам туроператоров, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне, а зимой у отдыхающих в тренде сочинские горнолыжные курорты.

Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи предстоящей зимой составит около 85-95 тыс рублей на человека за 5-6 дней в горах, включая проживание, ски-пасс и перелет. Новогодние даты и начало января - дороже на 20-25%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.