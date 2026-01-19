Вестник Кавказа

В Абхазии был открыт новый вид растений

В Абхазии был открыт новый вид растений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ботаники выявили новый вид растений – Solanum capsicoides на территории Рицинского национального парка в Абхазии. Открытие произошло при участии сочинских специалистов.

Новый вид растения обнаружили в Абхазии, сообщает пресс-служба Рицинского национального парка.

Как отметила заведующая отделом науки и экологического просвещения РРНП Инга Тания, его открыли по итогам февральской экспедиции при участии российских специалистов из Сочи.

Она пояснила, что растение инвазивное, то есть не характерное для Абхазии, попавшее на территорию парка случайным образом.

"Конечно, это растение инвазивное, мы не знаем, как оно себя поведет, но оно очень любит теплые солнечные склоны"

 – Инга Тания

По словам специалиста Рицинского нацпарка, новый вид относится к Solanum capsicoides и родом из Южной Америки.

Отметим, это вид цветковых растений из семейства Пасленовые, изначально происходящий из прибрежных районов восточной Бразилии.

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