Вестник Кавказа

Свет пропал в большей части Абхазии

Свет пропал в большей части Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подача энергоснабжения прекращена в большинстве районов Абхазии, причина – авария на ЛЭП. Работы по ее устранению уже ведутся.

Электричество пропало в большей части районов Абхазии, соответствующее сообщение распространило Минэнерго республики.

"Произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи ВЛ-110 "Шешелети-1" и ВЛ-220 "Ачгуара""

- Минэнерго Абхазии

В ведомстве пояснили, что в результате свет пропал на время в подавляющем большинстве районов Абхазии.

В министерстве заверили, что специалисты уже едут к месту ЧП, чтобы найти точку, где случилась авария, и провести ремонт. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся к жителям Абхазии в максимально сжатые сроки.

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