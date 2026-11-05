Свет пропал в большей части Абхазии

Подача энергоснабжения прекращена в большинстве районов Абхазии, причина – авария на ЛЭП. Работы по ее устранению уже ведутся.

Электричество пропало в большей части районов Абхазии, соответствующее сообщение распространило Минэнерго республики.

"Произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи ВЛ-110 "Шешелети-1" и ВЛ-220 "Ачгуара""

- Минэнерго Абхазии

В ведомстве пояснили, что в результате свет пропал на время в подавляющем большинстве районов Абхазии.

В министерстве заверили, что специалисты уже едут к месту ЧП, чтобы найти точку, где случилась авария, и провести ремонт. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся к жителям Абхазии в максимально сжатые сроки.