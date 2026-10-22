Власти Грузии заверили туристов в безопасности пещерного комплекса Уплисцихе

После проведенных укрепительных и консервационных работ пещерный город Уплисцихе в скальном массиве рядом с Гори абсолютно безопасен для туристов, заверили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.

Туристы, которые планировали посетить и изучить уникальный gещерный город Уплисцихе – один из первых городов на территории Грузии, который высечен в скале, находящейся в 12 км от Гори на левом берегу Куры в конце второго тысячелетия до нашей эры, могут не опасаться попасть под обвалы, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.

"В результате проведенных укрепительных и экстренных консервационных работ на сегодняшний день специалисты не выявили обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу для посетителей"

- заявление агентства

Поводом для заявлений стало сообщение одного из гидов по древнему памятнику о возможной угрозе обрушения скалы и падения камней в зале царицы Тамар. Конечно, сохранение памятника требует постоянных исследований, наблюдения и соответствующих мер, подчеркнули в ведомстве, передает Sputnik Грузия.

Специалисты провели сканирование скального массива в юго-западной части комплекса, определили поврежденные участки и укрепили их самими современными средствами. При этом оценка состояния памятника и все нужные профилактические мероприятия будут продолжены, отметили в ведомстве.

Напомним, пещерный город на сегодняшний день один из важнейших и уникальных памятников грузинской культуры. Здесь находятся различные сооружения, созданные за тысячи лет: в период своего расцвета город состоял из более 700 пещер, однако сейчас сохранились лишь около 150, говорится в сообщении.