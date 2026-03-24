Вестник Кавказа

Азербайджан направит 1,4 млрд манатов в развитие сельского хозяйства

Пахота
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана выделят из государственного бюджета на следующий год 1,4 млрд манатов в сельскохозяйственный сектор экономики.

Баку планирует направить около 1,4 млрд манатов манатов на развитие сельского хозяйства Азербайджана, следует из проекта бюджетного пакета на следующий год. 

Отмечается, что значительная часть из этих средств (около 477 млн манатов) пойдет на развитие системы управления водными ресурсами.

Также около 8,9 млн манатов будет направлена на развитие целевых сельскохозяйственных мероприятий, что на 44,7% больше, чем было запланировано на 2026 год.

Еще, согласно проекту бюджета, 53,3 млн манатов выделят на ветеринарные мероприятия.

Всего финансирование сельского хозяйства увеличится на 18,6% по сравнению с текущим годом.

Напомним, ранее стало известно о том, что прогнозируемые доходы госбюджета Азербайджана в 2027 году составят 39,2 млрд, а расходы — 42,4 млрд манатов.

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