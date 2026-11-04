Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили открытие завода в Джебраильском районе

Сегодня Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в церемонии открытия нового предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент республики Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО "Sunbeverage" в Джебраильском районе.

Отметим, что предприятие площадью 10 га обошлось примерно в $41,2 млн. Проект финансировался за счет частных инвестиций, банковских кредитов и льготного займа на $2,9 млн от Фонда развития бизнеса при Минэкономики Азербайджана.

Завод годовой производственной мощностью 150 тыс т будет производить газированную и негазированную воду, холодный чай, фруктовые, витаминизированные и низкокалорийные безалкогольные напитки.

Кроме того, выпускаемая продукция предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Запуск производства позволил создать 300 постоянных рабочих мест.