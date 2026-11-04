"Арарат-Армения" проиграл на выезде "Торреенсе" в Лиге Европы

ФК "Арарат-Армения" потерпел в Лиге Европы поражение от португальского "Торреенсе", выигрывая по ходу матча со счетом 2:1. Два мяча хозяева забили в компенсированное ко второму тайму время.

В Португалии состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы между местным "Торреенсе" и "Араратом-Армения".

Счет открыл на 13-й минуте нападающий хозяев Хорхе Агирре де Сеспедес. На 41-й минуте полузащитник Карен Мурадян восстановил статус-кво, а на 58-й минуте защитник Бруну Уилсон вывел "Арарат-Армения" вперед. В компенсированное ко второму тайму время защитник Хави Васкес снова сделал счет ничейным, а спустя всего пару минут нападающий Муса Драммех отправил третий мяч в ворота гостей, принеся своей команде победу – 3:2 в польщу "Торреенсе".

Отметим, что в матче было показано две красные карточки. На 25-й минуте с поля был удален защитник хозяев Хорхе Агирре де Сеспедес, а на 76-й минуте – вратарь армянской команды Жоао Виктор Бравим.

В следующем туре "Арарат-Армения" сыграет в гостях с австрийским клубом "Ред Булл". Матч пройдет 26 ноября.