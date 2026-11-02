Трамп не будет оспаривать итоги выборов – СМИ

Телеканал CNN: президент США Дональд Трамп не будет оспаривать результаты прошедших промежуточных выборов в Конгресс.

Американская администрация и президент США Дональд Трамп не будут предпринимать какие-либо усилия по оспариванию результатов прошедших промежуточных выборов в Конгресс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Это объясняется тем, что их исход стал слишком успешным для демократов.

"На самом деле перевес был слишком большой, чтобы его подтасовать"

– источник

Напомним, накануне в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в Конгресс.

Согласно предварительным итогам, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса. Он начнет работу в новом составе с 3 января 2027 года.