На казахстанском месторождении Кашаган заработает новый ГПЗ

В июле-сентябре будущего 2027 года на крупном казахстанском месторождении Кашаган заработает газоперерабатывающий завод, который будет производить в год 2,5 миллиардов кубометров голубого топлива.

Казахстан рассчитывает уже в ІІІ квартале 2027 года ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на месторождении Кашаган, доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву глава QazaqGaz Алибек Жамауов.

"По проекту строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год и по Карачаганакскому ГПЗ мощностью 5 млрд кубометров газа в год определены ЕРС-подрядчики"

- Алибек Жамауов

Также глава QazaqGaz рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности, проекту строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, по которому ведутся работы по инженерному проектированию и уже начаты строительно-монтажные работы, передает Sputnik Казахстан.

В ближайших планах компании - газификация северных регионов страны, Кокшетау и Петропавловска, рост рынка газомоторного топлива, а также строительство малотоннажного завода по производству СПГ в Рудном и строительство четвертого подземного хранилища газа, говорится в сообщении.