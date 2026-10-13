На Ставрополье отремонтировали участок трассы к регионам ЮФО

В Ставропольском крае завершился ремонт почти шести километров трассы "Преградное-Тахта-Ипатово", соединяющей регион с Южным федеральным округом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Участок трассы, который входит в опорную сеть страны и связывает Ставрополье с регионами ЮФО, отремонтировали в Ипатовском округе. Ежедневно здесь проходит большой поток транспорта, в том числе транзитного"
- Владимир Владимиров
Он сообщил, что на обновленном объекте дорожники заменили асфальтовое покрытие, укрепили основание, установили бортовые камни, обновили дорожные знаки и разметку.
Кроме того, отмечается, что всего до конца текущего года в рамках национального проекта в Ставропольском крае отремонтируют 23 участка региональных дорог.