На Ставрополье отремонтировали участок трассы к регионам ЮФО

Специалисты закончили ремонт участка дороги "Преградное-Тахта-Ипатово" протяженностью почти 6 км, которая связывает Ставропольский край с регионами ЮФО.

В Ставропольском крае завершился ремонт почти шести километров трассы "Преградное-Тахта-Ипатово", соединяющей регион с Южным федеральным округом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Участок трассы, который входит в опорную сеть страны и связывает Ставрополье с регионами ЮФО, отремонтировали в Ипатовском округе. Ежедневно здесь проходит большой поток транспорта, в том числе транзитного"

- Владимир Владимиров

Он сообщил, что на обновленном объекте дорожники заменили асфальтовое покрытие, укрепили основание, установили бортовые камни, обновили дорожные знаки и разметку.

Кроме того, отмечается, что всего до конца текущего года в рамках национального проекта в Ставропольском крае отремонтируют 23 участка региональных дорог.