Россия продолжает поставлять газ в Армению

Россия осуществляет поставки газа в Армению в начале ноябре в обычном режиме, поделились в "Газпром Армения". Ранее армянские СМИ сообщали, что газовые поставки могут прекратиться с 1 ноября.

В компании "Газпром Армения" сообщили, что российская сторона продолжает газоснабжение республики в обычном режиме, пишет "Интерфакс".

"Поставки природного газа из России в Армению осуществляются в обычном режиме"

– пресс-служба компании

В сентябре в армянской газете "Грапарак" была опубликована информация о том, что РФ якобы намерена остановить поставки газа в Армению с 1 ноября.

Отметим, что Россия покрывает почти все потребности Армении в газ, за прошлый год поставки составили около 2,7 млрд куб м газа. Армении российский газ обходится в $177,5 за 1 тыс куб м, эта цена закреплена в соглашении, срок действия которого истекает в начале 2027 года.