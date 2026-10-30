Еще одна глобальная платежная система заработает в Грузии

Жители и гости Грузии скоро смогут воспользоваться международной платежной системой Alipay+ - соответствующее соглашение уже подписано.

Мировая платежная система Alipay+ в ближайшем будущем будет внедрена в Грузии, соглашение об этом подписали грузинский Neo Georgian Bank и международная компания Ant International, оно знаменует официальный выход платформы на грузинский рынок.

Из документа следует, что Neo Georgian Bank получил статус эксклюзивного партнера Alipay+ в Грузии, который будет создавать централизованную сеть, необходимую для использования системы. Планируется внедрить прием QR-платежей по всей Грузии, необходимо также будет наладить полную совместимость местных карт и приложений с глобальной сетью Alipay+.

Сейчас авторам инициативы предстоит получить разрешения регулирующих органов, затем будет проведено тестирование. Полномасштабный ввод системы в эксплуатацию предполагается совершить в конце второго квартала будущего года.