В Иране рассказали об изменении своей оборонной доктрины

Оборонная доктрина Ирана, по словам советника верховного лидера ИРИ Мохаммада Мохбера, в последнее время претерпела значительные изменения.
Иран на фоне последних событий внес значительные поправки в свою оборонную доктрину, предупредил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер.
Он подчеркнул, что речь идет именно о "стремительной эволюции" иранской оборонной доктрины.
"Разумеется, география угрозы больше не определяет географию ответа"
- Мохаммад Мохбер
По словам советника верховного лидера ИРИ, теперь сфера сдерживания больше не ограничена рамками региона. Это означает, пояснил он, что в Тегеране больше не будут учитывать источник, масштаб и локацию, где появилась угроза, чтобы принять адекватное решение по сдерживанию.