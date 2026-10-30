Вестник Кавказа

В Иране рассказали об изменении своей оборонной доктрины

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оборонная доктрина Ирана, по словам советника верховного лидера ИРИ Мохаммада Мохбера, в последнее время претерпела значительные изменения.

Иран на фоне последних событий внес значительные поправки в свою оборонную доктрину, предупредил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер.

Он подчеркнул, что речь идет именно о "стремительной эволюции" иранской оборонной доктрины.

"Разумеется, география угрозы больше не определяет географию ответа"

- Мохаммад Мохбер

По словам советника верховного лидера ИРИ, теперь сфера сдерживания больше не ограничена рамками региона. Это означает, пояснил он, что в Тегеране больше не будут учитывать источник, масштаб и локацию, где появилась угроза, чтобы принять адекватное решение по сдерживанию.

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