Суд оставил в госсобственности стратегически важный участок земли на реке Сулак

Арбитражный суд Дагестана принял решение не выводить из государственной собственности спорный земельный участок, расположенный на реке Сулак.

Суд по делу о правах собственности на стратегически важный участок земли в Дагестане на реке Сулак завершен – территория осталась в собственности государства, сообщает пресс-служба республиканского Минимущества.

Исковое требование подало СНТ "Водник-2" – оно попыталось оспорить права республики на эту землю. Ответчиками выступили СНТ "Афганец", кооператив "Агрофирма им. Даниялова" и Минимущества Дагестана.

Отмечается, что речь идет об участке площадью почти 15 га. Он входит в число земель сельскохозяйственного назначения.

Суд принял решение оставить стратегически важный массив в собственности региона.

Далее эта земля может быть арендована для сельскохозяйственного производства или использована для удовлетворения госнужд Дагестана.