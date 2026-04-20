Ставрополье получило 20,5 млн рублей на возрождение лесов

В текущем году Ставропольскому краю из федерального бюджета было выделено 20,5 млн рублей, предназначенных для охраны лесов и их воспроизводства.

На охрану и воспроизводство лесов на Ставрополье в нынешнем году из федерального бюджета было передано 20,5 млн рублей, такие данные содержатся в сообщении пресс-службы краевого Минприроды.

В министерстве пояснили, что часть средств была потрачена на высадку новых деревьев и уход за ними.

Кроме того, на эти деньги были закуплены необходимые вещи для десяти лесхозов, в том числе трактор, сеялка, мульчер, фреза, мотовездеход, пилы, помпы, рации и прочее оборудование.

"Работа проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие""

- Минприроды Ставропольского края