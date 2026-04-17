На месте сгоревшего леса в Дагестане высадили почти 5 тыс саженцев

Почти пять тысяч саженцев высадили в рамках восстановления Хрюгского леса в Дагестане, где в 2025 году пожар уничтожил часть уникального лесного массива.

В Дагестане на месте сгоревшего леса высадили 4800 молодых деревьев, поведали в администрации главы РД Сергея Меликова.

Пополнение массива осуществили в несколько этапов – осенью и весной.

"В прошлом году один из крупнейших хвойных массивов республики серьезно пострадал от пожара. В ноябре прошлого года высадили 800 деревьев, еще 4 тыс - в апреле"

– Администрация Сергея Меликова

Весной прошлого года в Ахтынском районе случился пожар, в результате которого в лесу у села Хрюг выгорело 6,8 га на землях лесного фонда.

Хрюгский лес раскинулся на склонах Самурского хребта, это крупнейший горный лесной массив в Дагестане.