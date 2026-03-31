Древние артефакты найдены на Азиш-Тау в Адыгее

Адыгейский лидер Мурат Кумпилов проинформировал об итогах археологических раскопок на Азиш-Тау: в нескольких курганах найдены артефакты от средневековья до бронзового века.

Руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов лично рассказал сегодня об обнаружении в ходе археологических работ различных древних захоронений на хребте Азиш-Тау – в исследуемых курганах под названиями "Руфабзо-2", "Руфабзо-4" и "Руфабзо-40".

В первом из них найдена могила мужчины с приметами Белореченской культуры приблизительно XIII века – усопший был захоронен вместе с железными изделиями, кремнем и амулетом из свинца.

Во втором археологи раскопали еще две могилы, относящиеся к Северокавказской культуре. В них лежали нож из бронзы, сосуд из керамики, кремни, бронзовые изделия и украшения.

Самой древней оказалась могила на пять человек в третьем кургане – ей приблизительно 3600-3700 лет, специалисты отнесли ее к постдольменной культуре. К сожалению, на ней заметны признаки неоднократного разграбления.

Мурат Кумпилов отметил, что археологии продолжают активные раскопки в адыгейских горах. Они сосредоточены на исследовании могильника "Усть-Сахрай-7", где предполагается обнаружить объекты раннего бронзового века. По его словам, скоро ученые начнут раскапывать Дегуакскую поляну.

Вам может быть интересно

