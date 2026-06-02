Всемирный банк одобрил кредит Грузии на развитие Среднего коридора

Руководство Всемирного банка утвердило предоставление Грузии кредита на $372 млн для развития Среднего коридора, эти средства направят на автодороги и локомотивы.

Правительство Грузии получит от Всемирного банка кредит на $372 млн на реализацию инфраструктурного проекта по развитию Среднего коридора. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

​Проект предусматривает закупку новых электровозов, строительство электроподстанций и укрепление инфраструктуры Грузинской железной дороги. Средства также пойдут на строительство автодорог Бадиаури — Чалаубни, Чалаубни — Бакурцихе и Гурджаани — Телави, возведение транспортных узлов, эстакад и мостов.

​Общая стоимость инфраструктурной инициативы оценивается в $751 млн. Помимо Всемирного банка, профинансировать работы планируют Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, которые намерены направить $175 млн и $182 млн соответственно.

​Выделенные средства призваны повысить эффективность грузинского участка Транскаспийского маршрута. Ожидается, что новые локомотивы повысят доступность тягового состава до 95% и увеличат доходы железной дороги на 20%.

В свою очередь, новая дорожная сеть сократит время в пути между Телави и портом Поти на 43 минуты и обеспечит безопасность движения.