Во время восхождения на Эльбрус погиб альпинист

Спасательный отряд МЧС сообщил о том, что два альпиниста сорвались в ходе восхождения на Эльбрус, один из них погиб.
Двое альпинистов совершили неудачное восхождение на Эльбрус, сообщила пресс-служба эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Уточняется, что один из них погиб, а другой получил значительные повреждения.
"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы"
– МЧС РФ
В настоящее время к месту происшествия уже были направлены спасательные службы, отметили в поисково-спасательном отряде.
Всего для спасения альпиниста выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.