Во время восхождения на Эльбрус погиб альпинист

Спасательный отряд МЧС сообщил о том, что два альпиниста сорвались в ходе восхождения на Эльбрус, один из них погиб.

Двое альпинистов совершили неудачное восхождение на Эльбрус, сообщила пресс-служба эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что один из них погиб, а другой получил значительные повреждения.

"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы"

– МЧС РФ

В настоящее время к месту происшествия уже были направлены спасательные службы, отметили в поисково-спасательном отряде.

Всего для спасения альпиниста выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.