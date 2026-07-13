Саудовская Аравия займется обогащением урана по соглашению с США

Саудовская Аравия в скором времени может стать новой ядерной державой – США подготовили проект "Соглашение 123" по содействию запуску ядерной программы в КСА.

Американские СМИ установили, что Администрация Дональда Трампа готовит документы по запуску сотрудничества с Саудовской Аравией в ядерной сфере – проект под названием "Соглашение 123" позволит Эр-Рияду начать обогащение урана и предоставит королевству мощности по переработке плутония.

Таким образом, как пишет CNN, США откроют Саудовской Аравии дорогу к созданию собственного ядерного оружия, хотя документы "Соглашения 123" и заявляют об американской поддержке лишь мирной ядерной программы КСА. Проект уже представлен Дональду Трампу и ожидает его подписи.

Напомним, что еще прошлой осенью глава Минэнерго США Крис Райт в общих чертах сообщал о наличии договоренностей по развитию мирного атома в Саудовской Аравии, согласно которым Эр-Рияду будут переданы некоторые американские ядерные разработки.

В публикации CNN отмечено, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в свое время говорил, что королевство займется производством ядерного оружия, если атомная бомба появится в Иране. Подобная готовность Эр-Рияда к извлечению военных выгод из мирного атома создает потребность в работе США с КСА только под строгими гарантиями соблюдения саудовской стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.

На данный момент известно, что при имплементации "Соглашения 123" американские предприятия получат право экспортировать в Саудовскую Аравию как сырье, так и технологии для строительства национальной ядерной программы. Ключевой момент документа – он не будет обязывать Эр-Рияд заключать дополнительное соглашение с МАГАТЭ по контролю за ввозом в КСА связанных с ядерной сферой грузов. Таким образом, ядерное сотрудничество США и Саудовской Аравии будет вестись без участия международных наблюдателей.