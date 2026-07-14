Сель отрезал от внешнего мира часть Тляратинского района Дагестана

Проливные дожди создали еще одну проблему в Дагестане: на дорогу из Тляраты в направлении селения Камилух обрушился сель, десять сел оказались отрезаны от прочей территории республики.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Дагестану, в Тляратинском районе на дорогу, ведущую из Тляраты в Камилух, сошел массивный сель, заблокировавший транспортное сообщение между райцентром и десять селениями.

Уточняется, что помимо Камилуха потеряли наземную связь с внешним миром такие села, как Бетельда, Генеколоб, Герель, Гортноб, Колоб, Салда, Тлянада, Ульгеб и Чорода.

В сообщении спасателей подчеркивается, что никакого иного способа добраться автотранспортом в эти селения нет, хотя и имеется тропа для пешего передвижения.

Пока что дагестанское управление МЧС не может заняться расчисткой и ремонтом трассы, поскольку в Тляратинском районе продолжаются сильные дожди и сохраняется угроза нового селя на том же участке.

По этой причине первые экстренные работы в направлении Камилуха заявлены только на утро 19 июля.