Иран объявил о прекращении исполнения рамочной сделки с США

После разрушения дорог и мостов, ведущих к Бендер-Аббасу, Тегеран заявил, что временно не будет исполнять положения меморандума о взаимопонимании с США.

Замглавы МИД Исламской Республики Иран Казем Гарибабади проинформировал республиканские СМИ о решении властей более не исполнять свою часть обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США, подписанному ровно месяц назад, 18 июня. Гарибабади подчеркнул, что все усилия государства направлены на оборону от ежедневных атак американских войск.

"Мы приостановили выполнение своих обязательств, сейчас мы их не реализуем и заняты защитой страны"

– Казем Гарибабади

Решение Тегерана связано с изменением военной тактики США: в конце этой недели они целенаправленно бьют по дорогам и мостам, ведущим к портовым городам и прибрежной военной инфраструктуре Ирана. Это подтвердила глава Министерства дорог и городов Фарзане Садег, отметив, что Вашингтон нацелился на логистическую изоляцию ИРИ.

"Цель противника заключается в нарушении коммуникационных и транзитных маршрутов Ирана с другими государствами. Сегодня основная конкуренция между странами ведется за коридоры и транзитные маршруты, и противник пытается изолировать Иран от региональной и международной коммуникационной сети"

– Фарзане Садег

По данным газеты Telegraph, сегодня США удалось уничтожить все подступы к ключевому иранскому порту Бендер-Аббас – разрушены мосты, по которым проходят автотрассы к городу, выведена из строя железная дорога. Таким образом, резко затруднено снабжение базы КСИР в Бендер-Аббасе, контролирующей судоходство в Ормузском проливе.