Меморандум между США и Ираном: 14 пунктов документа

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из 14 пунктов, которые включают прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады, снятие санкций США с Ирана, разблокировку и разминирование Ормуза, отказ Ирана от получения ядерного оружия и готовность продолжать переговоры для достижения Окончательного соглашения.

Президенты США Дональд Трамп и Ирана Масуд Пезешкиан подписали "Исламабадский меморандум". Полный текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана был опубликован незадолго до его официального подписания.

Текст документа был зачитан высокопоставленным чиновником администрации США, а затем опубликован в СМИ. Приводим полный текст "Исламабадского меморандума":

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран совместно договорились добросовестно о следующем: