Меморандум между США и Ираном: 14 пунктов документа

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из 14 пунктов, которые включают прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады, снятие санкций США с Ирана, разблокировку и разминирование Ормуза, отказ Ирана от получения ядерного оружия и готовность продолжать переговоры для достижения Окончательного соглашения.
Президенты США Дональд Трамп и Ирана Масуд Пезешкиан подписали "Исламабадский меморандум". Полный текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана был опубликован незадолго до его официального подписания.
Текст документа был зачитан высокопоставленным чиновником администрации США, а затем опубликован в СМИ. Приводим полный текст "Исламабадского меморандума":
Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран совместно договорились добросовестно о следующем:
- Иран и США вместе со своими союзниками в нынешней войне при подписании этого Меморандума о взаимопонимании объявляют немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не начинать любую войну или любые военные операции друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или её применения друг против друга и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и другие положения данного пункта.
- Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
- Иран и США обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию.
- Немедленно после подписания данного меморандума США начнут снятие морской блокады и любых препятствий в отношении Исламской Республики Иран и полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В этот период движение судов будет восстановлено пропорционально довоенным объемам, восстановленным Ираном. США также обязуются вывести свои силы из близости к Исламской Республике Иран в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.
- После подписания данного меморандума Иран предпримет усилия по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов без взимания платы в течение 60 дней из Персидского залива в Оманское море и обратно. Движение коммерческих судов начнется немедленно, и с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий и разминирования Исламской Республикой Иран будет введено в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Оман для определения будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе в консультации с другими прибрежными государствами Персидского залива в соответствии с международным правом и суверенными правами прибрежных государств пролива.
- США совместно со своими региональными партнерами обязуются разработать согласованный обеими сторонами комплексный план восстановления и экономического развития Ирана, предусматривающий финансирование в размере не менее $300 млрд. Механизм реализации этого плана как части окончательного соглашения будет разработан в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, исключения и разрешения для соответствующих финансовых операций будут выданы Соединенными Штатами Америки.
- США обязуются в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, отменить все виды санкций, действующих в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторые. Стороны признают критическую важность вопроса отмены санкций и выражают намерение немедленно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимного согласия.
- Иран подтверждает, что никогда не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились о том, что вопросы обогащенного урана, а также все другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерной деятельностью, включая ядерные потребности Ирана, будут должным образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательная сделка закрепит положения настоящей статьи.
- Иран и США согласились, что до заключения окончательного соглашения будет сохраняться статус-кво: Иран сохраняет текущие параметры своей ядерной программы, а США не будут вводить против Ирана новые санкции и не будут усиливать свое военное присутствие в регионе.
- США берут на себя обязательства, что после подписания этого Меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские, страховые, транспортные и подобные.
- США обязуются, что по мере продвижения переговоров до заключения окончательного соглашения замороженные или ограниченные в обращении средства и активы Ирана будут разблокированы и станут полностью доступными. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основном счете или перечислены на другие счета, могут использоваться для любых окончательных выплат бенефициарам, определенным Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. США обязуются выдавать все необходимые разрешения и лицензии.
- Иран и США договорились о создании исполнительного механизма для мониторинга выполнения данного меморандума и будущего соблюдения окончательного соглашения.
- После подписания этого Меморандума о взаимопонимании и получении гарантий по началу выполнения статей 4, 5, 10 и 11 этого Меморандума, а также продолжения реализации предусмотренных ими мер, Иран и США начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по остальным пунктам.
- Окончательное соглашение будет одобрено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.