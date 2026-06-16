США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который вступает в силу и открывает путь для дальнейших переговоров

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщили пресс-служба Белого дома и телеканал NewsNation.

По информации портала Axios, Дональд Трамп лично подписал экземпляр соглашения в среду во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. После этого фотография документа была передана Ирану и странам-посредникам.

В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил агентству Tasnim, что документ открывает путь к началу двусторонних переговоров. Он уточнил, что соглашение повышает ответственность сторон за нарушения, а дальнейшая работа делегаций продолжится без дополнительных торжественных мероприятий.

"После подписания меморандума президентами двух стран его нарушение будет иметь более высокую цену. На данный момент программа участия переговорных групп в Женеве остается в силе, однако меморандум подписан в цифровом формате, и никакой церемонии подписания в Швейцарии проводиться не будет"

- Исмаил Багаи

Информацию о цифровом формате документа дополняют данные телеканала NewsNation. Ранее были заявления о том, что в воскресенье меморандум в электронном виде подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщила журналист Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.

"В воскресенье меморандум о взаимопонимании был подписан в электронном виде вице-президентом США Вэнсом и спикером Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Теперь его подписали президент Трамп и президент Пезешкиан"

- Келли Мейер

Напомним, что 15 июня США и Иран объявили об урегулировании конфликта. Позже Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в течение 48 часов. После этого стороны должны приступить к переговорам по иранской ядерной программе и другим вопросам.