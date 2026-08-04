Турция нарастила экспорт ежевики в Россию до исторического максимума

В 2026 году Россия увеличила импорт турецкой ежевики до исторического рекорда более чем в $138 тыс, превысив показатели прошлых поставок практически в тысячи раз.

Россия в июне текущего года увеличила закупки ежевики в Турции до исторического максимума в $138,6 тыс. Об этом свидетельствуют данные турецкой статистической службы.

Отметим, поставки ежевики носят нерегулярный характер. В последний раз импорт был зафиксирован в июне 2024 года, тогда сумма закупок составила всего $42.

Популярностью на российском рынке пользуются и другие турецкие фрукты. В июне поставки персиков и нектаринов выросли почти вдвое в годовом выражении и достигли $68,2 млн, а закупки слив увеличились до $2,5 млн.

Основную долю импорта из Турции стабильно занимают цитрусовые, в 2025 году было ввезено более 599 тыс т. Базу поставок составляют мандарины, показавшие рекордные $312,4 млн в 2025 году, апельсины, закупки которых в апреле 2026 года удвоились, а также лимоны с ростом импорта на 60% в первом полугодии 2026 года.

Среди косточковых культур и ягод в июне 2026 года выросли закупки вишни до $44 млн и абрикосов до $26,7 млн, тогда как импорт клубники сократился почти вдвое. Турция также активно экспортирует виноград и инжир, заработав на них $94 млн в 2025 году.

Отметим,при этом в июле 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз косточковых от пяти турецких компаний.