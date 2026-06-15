Вестник Кавказа

Мирзоян и советник спецпосланника США обсудили TRIPP

Мирзоян и советник спецпосланника США обсудили TRIPP
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арарат Мирзоян провел переговоры с Арье Лайтстоуном. Стороны обсудили сотрудничества США и Армении, в том числе в рамках проекта TRIPP.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян встретился со старшим советником специального посланника США Арье Лайтстоуном. Стороны обсудили пути реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP). 

Ереван и Вашингтон отметили значительное продвижение в вопросе региональной нормализации. Стороны обсудили дальнейшие шаги для укрепления процесса. 

Мирзоян и Лайтстоун отметили продуктивность контактов между Ереваном и Вашингтоном в рамках стратегического партнерства. В частности, стороны коснулись вопросов реализации амбициозного проекта – центра обработки данных (AB Factory) в рамках Firebird AI на территории РА.

Кроме того, глава МИД РА и представитель Вашингтона обсудили углубление сотрудничества в энергетике, торговле и экономике.

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