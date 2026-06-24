Азербайджан не допустит атак со своей территории – Гаджиев

В Баку сообщили, что никогда территория Азербайджана не будет использована для атак на другие государства.

Территория Азербайджана не будет использоваться для атак на другие страны, такое заявление сделал сегодня помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, пишет газета Milliyet.

Прежде всего помощник азербайджанского лидера отметил, Исламская Республика Иран – братская страна для Азербайджана.

"Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории - это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории"

– Хикмет Гаджиев

Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения стабильности в регионе и взаимоотношений Азербайджана с соседними государствами.

Как сейчас складываются отношения Баку и Тегерана?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов прежде всего акцентировал внимание на том, что отношения Азербайджана и Ирана складываются неоднозначно на протяжении уже более трех десятков лет.

"С 1991 года в отношениях Азербайджана и Ирана всегда присутствовали как положительные аспекты, так и негативные. Но формула этих отношений довольно проста. Когда Иран желает положительных отношений, то они протекают в положительном ключе", – поведал он.

По словам политолога, если у Ирана вдруг возникают какие-то вопросы, то Азербайджан реагирует адекватно, а если неправ уже Иран, то Азербайджан требует справедливости.

Кроме того, Ровшан Ибрагимов отметил, что события, происходившие в отношениях двух стран после обретения Азербайджаном независимости, показывают, что в ситуациях, когда неправ Иран, именно он ищет пути решения конфликта. Он напомнил, что так происходит все последние годы.

"Когда была атака на азербайджанское посольство в Тегеране, в принципе, все требования Азербайджана были удовлетворены. Так было и во время недавней войны между США и Ираном. После того, как на территорию Азербайджана попали иранские дроны, президент Ирана незамедлительно позвонил и объяснил свою позицию. Как следствие, на данный момент каких-либо расхождений и негатива в отношениях Азербайджана и Ирана нет, все протекает в удовлетворительном ключе", – заявил политолог.

Он добавил, что Баку никогда не искал причин для разногласий с Тегераном.

Помимо этого, Ровшан Ибрагимов поведал, за счет чего Азербайджану удается сохранять нейтралитет в любых конфликтах, в том числе в ирано-американском.

"Благодаря выстроенной внешней политики, политика баланса. В принципе, ни одна из сторон конфликта не требовала от Азербайджана обозначить свою позицию. Я не помню, чтобы такое было такое ни со стороны США, ни со стороны Ирана. Внешнеполитическая позиция Азербайджана всегда предсказуема. Именно на этом в основном акцентирует свое внимание Баку. Азербайджан действует так, чтобы всем сторонам было предельно ясно, что он будет исходить из своих национальных интересов и не станет поддерживать ту или иную сторону в каком-либо конфликте", – подытожил политолог.