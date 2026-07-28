Вестник Кавказа

Ереван опроверг создание центра для нелегалов из ЕС

Ереван опроверг создание центра для нелегалов из ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении выступили с опровержением информации о том, что в стране может быть создан центр для содержания нелегальных мигрантов из стран Евросоюза.

Армянское руководство не получало предложений об открытии на территории республики центра, где могли бы жить нелегальные мигранты из стран Европейского Союза, соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Таким образом она прокомментировала сообщения итальянских СМИ о том, что на заседании Совета ЕС, которое назначено на сегодня, Италия планирует озвучить инициативу об открытии в некоторых третьих странах центров, куда направлялись бы нелегальные мигранты, приезжающие в Евросоюз, передает Sputnik Армения. Одной из таких стран в публикации была названа Армения.

"Нам такое предложение не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался"

– Ани Бадалян

В список стран, где могут найти приют нелегалы, помимо Армении, вошли Узбекистан, Египет, Черногория и ряд других стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.