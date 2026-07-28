Ереван опроверг создание центра для нелегалов из ЕС

Власти Армении выступили с опровержением информации о том, что в стране может быть создан центр для содержания нелегальных мигрантов из стран Евросоюза.

Армянское руководство не получало предложений об открытии на территории республики центра, где могли бы жить нелегальные мигранты из стран Европейского Союза, соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Таким образом она прокомментировала сообщения итальянских СМИ о том, что на заседании Совета ЕС, которое назначено на сегодня, Италия планирует озвучить инициативу об открытии в некоторых третьих странах центров, куда направлялись бы нелегальные мигранты, приезжающие в Евросоюз, передает Sputnik Армения. Одной из таких стран в публикации была названа Армения.

"Нам такое предложение не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался"

– Ани Бадалян

В список стран, где могут найти приют нелегалы, помимо Армении, вошли Узбекистан, Египет, Черногория и ряд других стран.