Турция и ХАМАС обсудили мирный план по Газе

Переговоры по ситуации в секторе Газа провели в Стамбуле глава турецкой разведки и глава политбюро ХАМАС. Стороны выразили обеспокоенность с военной активностью Израиля на фоне процесса урегулирования.

В Стамбуле прошла встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына с руководителем политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей, передает TRT Haber.

Стороны обсудили реализацию дорожной карты, разработанной для перехода ко второму этапу мирной инициативы по сектору Газа.

Представитель ХАМАС уточнил, что движение положительно оценивает данный проект.

На встрече была выражена обеспокоенность тем, что вместо ответа на дорожную карту, связанную с мирной инициативой, Израиль нарастил военную активность в Газе. Стороны отметили необходимость действий международного сообщества для снижения напряженности.

Была отмечена важность совместных посреднических усилий Турции, Катара и Египта для установления мира в Газе.

Отметим, что Катар, Египет и Турция выпустили совместно заявление, в котором осудили продолжающиеся удары израильских сил по сектору Газа и подчеркнули, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня.

"Продолжение этих нарушений является несоблюдением соглашения и подрывает усилия по реализации его второго этапа, особенно после того, как движение ХАМАС и палестинские фракции объявили о согласии с дорожной картой, в частности в вопросе контроля над вооружениями"

– МИД Катара