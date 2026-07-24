Глава Госэлектросистемы покинул свой пост в Грузии

Масштабный блэкаут в Грузии произошел в двадцатых числах прошлого месяца. Спустя несколько дней после этого глава Государственной электросистемы ушел с занимаемой должности.

В Грузии подал в отставку глава Государственной электросистемы Вано Зардиашвили. Об этом рассказал глава правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Георгий Абрамишвили.

Решение об отставке было принято в связи с масштабным отключением электроэнергии в республике, которое произошло в июле, передает bm.ge.

"Сейчас он (Вано Зардиашвили – прим. ред) вышел в отпуск, после которого не вернется"

– Георгий Абрамишвили

Он уточнил, что Зардиашвили подал заявление об отставке в прошлую пятницу, 31 июля.

Напомним, масштабное отключение электричества произошло в Грузии 24 и 25 июля. В обоих случаях света не было не только в Тбилиси, но и в ряде других крупных городов страны, в том числе в Батуми.