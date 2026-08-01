КБР получит 38,5 млн рублей на компенсации по ЖКХ

Кабардино-Балкария получит свыше 38 млн рублей из федерального бюджета для оказания социальной поддержки льготным категориям граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Кабардино-Балкарии льготные категории граждан получат 38,5 млн рублей из федерального бюджета на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства республики.

​В ведомстве уточнили, что выделенные средства предназначены для поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

​Перечисленным категориям населения государство компенсирует до 50% затрат на жилищно-коммунальные услуги. Данные расходы субъекта покрываются за счет федерального финансирования.