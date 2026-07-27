Два человека подорвались на мине в Агдере в Азербайджане

В Агдеринском районе Азербайджана произошел минный инцидент. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.

В Азербайджане в Агдеринском районе на территории села Чардаглы на мине подорвались два человека, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

На мине подорвались два человека, занятых в разминировании освобожденных территорий Азербайджана. В ANAMA уточнили, что инцидент произошел при выполнении служебных обязанностей сотрудниками неправительственной организации, привлеченной к гуманитарному разминированию.

В результате разрыва противопехотной мины пострадали 32-летний Альзамин Сурхайлы, он получил ранение правой ноги, и 28-летний Физули Мирзаев, у него зафиксированы легкие телесные повреждения.

Оба пострадавших доставлены в районную центральную больницу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.