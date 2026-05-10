VII Летний лагерь диаспорской молодежи заработал в Восточном Зангезуре

Сегодня в Восточном Зангезуре стартовала работа VII Летнего лагеря диаспорской молодежи. Церемонию открытия принимает Зангиланский конгресс-центр.

В Восточном Зангезуре в воскресенье заработал VII Летний лагерь диаспорской молодежи при совместной организации Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева.

Церемония открытия проводится в Зангиланском конгресс-центре.

Даты проведения лагеря – со 2 по 8 августа. Девиз мероприятия – "Возрождающиеся города" – связан с объявлением президентом Азербайджана 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры".

В работе лагеря будут участвовать более 120 молодых представителей диаспоры из 64 стран мира.

Напомним, что впервые Летний лагерь диаспорской молодежи прошел в 2018 году в городе Шеки. А в общей сложности на данный момент в лагерях, организованных в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване, Лачине и Ханкенди, поучаствовали свыше 700 молодых представителей диаспоры из 84 стран мира.