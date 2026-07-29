Вестник Кавказа

В Алматы откроют онкологический центр с роботизированной хирургией

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Онкологический центр с отделением роботизированной хирургии будет запущен в Алматы. Медицинский комплекс рассчитан на 250 пациентов.

В столице Казахстана реализуют проект инновационного онкологического комплекса, который рассчитан на 250 пациентов. Хирургическое отделение оснастят роботизированным оборудованием. 

В составе центра откроется поликлиника на 350 посещений. В составе комплекса будут открыты реанимация, эндоскопический и трансфузиологический центры. Препараты будет готовить автоматизированная система. Учет будет вестись в цифровом архиве. 

Всего в Алматы планируется завершить капитальный ремонт 10 зданий медицинского профиля.

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