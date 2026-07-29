В Алматы откроют онкологический центр с роботизированной хирургией

Онкологический центр с отделением роботизированной хирургии будет запущен в Алматы. Медицинский комплекс рассчитан на 250 пациентов.
В столице Казахстана реализуют проект инновационного онкологического комплекса, который рассчитан на 250 пациентов. Хирургическое отделение оснастят роботизированным оборудованием.
В составе центра откроется поликлиника на 350 посещений. В составе комплекса будут открыты реанимация, эндоскопический и трансфузиологический центры. Препараты будет готовить автоматизированная система. Учет будет вестись в цифровом архиве.
Всего в Алматы планируется завершить капитальный ремонт 10 зданий медицинского профиля.